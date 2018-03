Geplaagde ondernemer in Epe blij als het maandagmiddag is

De vorige vorstperiode heeft een oponthoud van enkele weken veroorzaakt. Om de aannemer tijd terug te laten winnen, is het aantal parkeerplaatsen nu nog verder gereduceerd. Zo heeft de gemeente Epe een aantal parkeerplaatsen gehuurd achter het oude postkantoor. Daar kunnen de ambtenaren hun auto kwijt.

Lopend

Ze roept de winkeliers en hun personeel op om hun voertuigen ook elders neer te zetten, zodat er meer plek is voor klanten. Voor Gert Hennekes van de gelijknamige schoenmakerij is dat verzoek overbodig. ,,Wij komen altijd lopend’’, reageren hij en zijn vrouw Anita lachend. Dat het een chaos voor hun winkel is, krijgt hen er sowieso niet onder. Ze zijn juist vol lof over de wijze waarop de samenwerking met de gemeente en aannemer BAM verloopt. ,,Het enige nadeel is dat we niks buiten kunnen zetten en de deur vanwege het weer dicht zit. Daardoor denken mensen dat we gesloten zijn.’’

Daar kan hun buurvrouw over meepraten. Wat heet! Eigenaresse Desiré Bruin van het naastgelegen Jasmijn Tas en Reis krijgt zelfs appjes en belletjes van klanten die denken dat ze dicht zit. ,,Ik voel het wel. Het is even doorbijten. Ik kijk uit naar maandag. Dan is de stoep waarschijnlijk weer klaar en kunnen de rekken als we 's middags open gaan weer naar buiten.’’

Overmacht

Ook bij de Wibra geven ze aan minder klandizie te hebben vanwege het opgebroken plein. Hoewel de slogan van de kledingwinkel jarenlang ‘Wie rekent, koopt bij Wibra!’ luidde, kunnen ze er evenmin aangeven welke invloed dat precies op de omzet heeft. Ze zijn er wel klaar mee, maar bekijken het ook van de positieve kant. Er komt iets moois voor terug. En tja die vertraging. Dat is overmacht.

Je zou verwachten dat ze bij de Albert Heijn het meeste hinder ervaren van de operatie. Mensen die boodschappen doen, willen immers geen meter teveel lopen met hun volle karretje. En nu zijn er veel minder plekken. Toch zegt bedrijfsleider André Peters geen negatieve reacties ontvangen te hebben. ,,Ik vind ook dat we best goed bereikbaar zijn. Het is alleen lastig dat de vrachtwagens over de parkeerplaats moeten. Maar ze hebben het op zich goed geregeld’’, doelt hij op de gemeente.

Die laat weten dat de situatie nog tot medio mei duurt. Dan moet de metamorfose van het Sint Martinusplein zijn afgerond.

Volledig scherm De eigenaresse van Jasmijn Tas en Reis is blij dat de rekken maandagmiddag weer naar buiten kunnen. © Arnoud Heins