Zit Oene er straks warmpjes bij door mest van Dora en Bertha? Boeren ruiken hun kans

Boeren in Oene ruiken hun kans. Door zon, wind én mest te gebruiken als energiebron, kunnen ze mogelijk zowel voorzien in hun eigen energiebehoefte als in die van bedrijven in de buurt. Ze onderzoeken de haalbaarheid van een biogashub en de mogelijkheid om boerenstroom aan anderen te verkopen.