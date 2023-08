Ooit een boerderij, nu een megawinkel op het platteland: ‘We wilden de Efteling van de mode worden’

Crisis op crisis, leegstand in binnensteden, de opkomst van webwinkels en een moordende concurrentie. En toch bestaan de enorme weidewinkels in kleine dorpen als Wilp, Oene en De Wijk nog altijd. Wat is het verhaal achter deze modemalls op het platteland?