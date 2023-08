Emoties lopen hoog op in zaak over bedrijven­ter­rein in Elspeet: 'Mag ik even mijn verhaal afmaken?’

,,Ik stuur jullie even de gang op.’’ Het zijn niet de woorden van een kleuterjuf, maar die van een rechter. Bedoeld om een muurvaste onderhandeling open te breken. De reden: provincie Gelderland en gemeente Nunspeet vliegen elkaar in de haren over een nog aan te leggen bedrijventerrein in Elspeet. Een definitief akkoord lijkt nog ver weg.