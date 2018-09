Getergde kioskhouder Hertenkamp Epe weigert te vertrekken

Komt dat hotel er nog wel bij de Veluwse Bron?

25 september De Raad van State moest er in 2016 aan te pas komen om te bepalen of een ontbijthotel bij wellnessresort De Veluwse Bron in Emst er mocht komen. Het hoogste rechtsorgaan van Nederland 'gaf groen licht'. Anno 2018 is er nog geen steen gemetseld voor een veertig kamers tellend hotel. ,,Maar het plan is nog niet van tafel.''