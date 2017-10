GGD: Geen open TBC in Vaassen

Dinsdag kwamen de Vaassenaren voor een prik naar het wijkcentrum in de wijk Berkenoord 2 en donderdag volgde de controle om te zien of de huid rond de prik was opgezet; een indicatie voor TBC. Van 112 mensen werd zekerheidshalve ook een longfoto gemaakt. Bij 27 van hen is een lichte tbc besmetting gevonden, maar deze mensen zijn volgens de GGD-artsen verder niet meer besmettelijk voor hun omgeving.

Bloed afgenomen

Bij 98 mensen is tevens bloed afgenomen voor verder onderzoek. De uitslag van de die test verwacht de GGD rond 3 november, maar de angel is inmiddels uit het probleem: een verdere besmetting met open tbc is niet meer mogelijk en daarmee is de verdere verspreiding ingedamd. ,,De tbc besmettingen die zijn gevonden en nog uit de bloedtest komen, zijn goed te behandelen".

Geen vervolgonderzoek

De GGD is blij met de massale opkomst voor de TBC-test. Omdat er geen nieuwe ziektegevallen meer uit de bus rollen, is verder vervolgonderzoek ook onnodig. Als uit de bloeduitslagen blijkt dat er toch nog besmettingen zijn, dan worden deze mensen voor behandeling opgeroepen door de GGD en ze worden dan persoonlijk gebeld.