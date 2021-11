Golfster Noa (18) uit Oene via college in Amerika hard op weg naar profbestaan

Eper gemeente­raad spuwt massaal gal op ‘dissident’ Nieuwe Lijn

,,Het spel is kennelijk: zullen we zoveel mogelijk Nieuwe Lijn in diskrediet brengen?’’ Voor oud-wethouder René de Vries was de lol er gisteravond behoorlijk af: tijdens de gemeenteraadsvergadering kreeg hij een spervuur van verwijten over zich heen. Nooit eerder was zijn partij - een halve eeuw dominant in de Eper politiek - zo geïsoleerd als nu.

12 november