Gratis lidmaatschap vereniging voor jeugd in Epe

Scouting, fanfare

Een gesubsidieerd lidmaatschap geldt voor sportverenigingen, maar ook voor bijvoorbeeld de scouting of de fanfare of een andere muziekvereniging. De gemeente Epe heeft berekend dat een jeugdlidmaatschap bij een (sport)club gemiddeld honderd euro per jaar kost. In Epe komen pakweg 4500 jongeren hiervoor in aanmerking. ,,Ervan uit gaande dat tachtig procent van de jongeren er gebruik van gaat maken, betekent dat een investering van ongeveer vier ton per jaar'', vertelt Scholten, zelf lid van Nieuwe Lijn, de partij die het idee van het gratis lidmaatschapsgeld afgelopen voorjaar bedacht.

Voucher

De praktische verrekening van de gratis lidmaatschappen verloopt via de verenigingen. Jongeren krijgen een voucher ter waarde van honderd euro, die zij bij clubs kunnen inleveren. De clubs krijgen via de gemeente vervolgens de vouchers uitbetaald. Het geld voor de jeugdlidmaatschappen haalt Epe uit de eenmalige middelen op de begroting. Scholten, wethouder financiën: ,,We beschikken in Epe over een post van ruim zes miljoen euro voor eenmalige middelen. Mede doordat Epe schuldenvrij is, geen hypotheek heeft, besparen we tonnen aan rente die we anders zouden moeten betalen en kunnen we zelfs flink sparen. Dat werpt z'n vruchten af. We houden zo de woonlasten voor de inwoners laag en kunnen de komende periode zelfs investeren. Dat laatste gaan we zeker doen. Behalve in deze stimuleringsmaatregel, ook in evenementenondersteuning en in het onderwijs.''