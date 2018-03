Gratis sporten voor alle kinderen in Epe

Mooi plan. Wie gaat dat betalen?

Scholten: ,,We hebben berekend dat we ongeveer vijfduizend kinderen tussen de 5 en 18 jaar hebben in Epe. Maal 100 euro per kind, komt dat op pakweg 500.000 euro uit. Dat is nog geen 0,7 procent van de begroting van Epe. We denken het bedrag vrij te spelen vanuit de precarioheffing op ondergrondse leidingen die Epe sinds 2016 int. Dat potje levert 2,2 miljoen euro per jaar op, dus daarna is er nog genoeg geld over voor andere goede plannen ook. We kiezen bewust niet voor een sigaar uit eigen doos door het te financieren via een belastingverhoging. Dat willen we pertinent niet.''