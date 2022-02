Groep 8-leerlingen kunnen toch nog de sfeer proeven bij RSG Noordoost Veluwe in Epe

Route door de school

,,Als je een middelbare school moet kiezen, waar je de komende jaren heel veel tijd gaat doorbrengen, is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je je fijn voelt op deze school”, zegt Directeur Anne-Marie Leeuwenburgh. ,,We zijn dan ook heel erg blij dat we onze deuren toch open mogen zetten voor alle toekomstige brugklassers, vergezeld door één ouder/verzorger. We hebben een route ingericht waardoor de school coronaproof bezocht kan worden en we toch zoveel mogelijk leerlingen de sfeer in het gebouw kunnen laten ervaren.”