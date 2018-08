'Groot denken, klein blijven'

De slotact Pimpy Panda mocht afgelopen weekeinde wat tegenvallen, de 23ste editie van Jazz comes to Town (JCTT) in Epe verliep dit jaar weer vijf weken achtereen op rolletjes. Desondanks is de toekomst van het evenement gehuld in nevelen.

Gekscherend worden ze drie J's van Epe genoemd, het organisatietrio van Jazz comes to Town, te weten Jeroen Velders (voorzitter), Jan Willem Nitert (secretaris) en Jan Bosman (penningmeester). Zij namen de touwtjes in 2007 in handen toen de grondleggers van het muziekfestijn, Jan Fokkens en Kees Hoedeman, het voor gezien hielden.

Machtswisseling

Of een volgende wisseling van de wacht weer zo gladjes en geruisloos verloopt als pakweg tien jaar terug, is de vraag. Zeker is wel dat die 'machtswisseling' er gaat komen. Jeroen, Jan Willem en Jan hebben aangekondigd na de jubileumeditie van 2020, wanneer JCTT het 25-jarig bestaan viert, te stoppen als organisatoren.

,,We proberen zelf onze opvolgers te vinden en hopelijk kunnen die zelfs al meelopen in de komende twee jaren'', vertellen Nitert en Bosman bij afwezigheid van de vakantie vierende Velders. ,,Wij stoppen er echter voor honderd procent zeker mee. Inderdaad, als niemand zich aandient, houdt JCTT dus op te bestaan. Zo simpel is het. Maar, dat verwachten we niet. We hebben zelfs al wat contacten met geïnteresseerde mensen gelegd.''

Big Bang

Hoe het ook loopt, de organisatoren weten nu al wel dat ze met een 'Big Bang' afzwaaien in 2020. Voor die 25ste keer gaan we groots uitpakken. We hebben al volop ideeën, maar die houden we nog voor ons.'' Waarna het duo zich toch twee opties laat ontvallen. ,,Misschien drie acts op de laatste avond? En dan iets langer doorgaan in de avond?'' zegt Nitert. ,,We denken er ook over om mogelijk wat toppers uit het verleden nog eens terug te halen'', oppert Bosman.

Afscheid

De huidige 'bazen' van JCTT werken met een goed gevoel naar hun afscheid toe, legt Nitert uit. ,,Toen wij het overnamen, was onze ambitie om een professionelere uitstraling aan JCTT te geven, zodat we als evenement ook in het jazzwereldje meer aanzien zouden krijgen. Nou, dat is goed gelukt, kunnen we wel zeggen. 'Groot denken, klein blijven' is altijd ons motto geweest en dat is het nog steeds. Qua programmering kiezen we vaak voor een paar zekerheidjes, maar was het ook altijd een uitdaging om vernieuwende artiesten aan de line-ups toe te voegen.''

Volledig scherm Jan Willem Nitert, Jeroen Velders en Jan Bosman, het bestuur van Jazz comes to Town Epe. © Jazz comes to Town Epe

Bosman vult aan: ,,En het dorpse sfeertje behouden was altijd een streven. Gratis muziekfestival, met veel mensen op een klein plein. Geen muntjes, gewoon met geld betalen. Knus, sfeervol en zelfs met bedienend personeel. Dat vind je toch nergens meer?''

Basisformule

Over hun graf regeren willen Velders, Nitert en Bosman niet. ,,Het is aan onze opvolgers, of ze doorgaan op de door ons ingeslagen weg. Ze zullen vast nieuwe dingen willen toevoegen. En misschien is dat juist goed. De basisformule die er nu is , staat in elk geval als een huis. Waar het met nieuwe out-of-the-box-gedachten toe leidt, zullen we wel zien. Misschien wel tot heel gave andere toevoegingen.''

Resteert nog de laatste prangende vraag waarom de drie J's er eigenlijk mee stoppen. ,,JCTT organiseren vergt toch veel tijd en ook veel van onze fysieke vermogens. We zijn alledrie de jongsten niet meer en hebben zelf drukke andere bezigheden. Het is na pakweg tien, twaalf jaar mooi geweest. Tijd voor een jongere generatie. Wie denk dat die drie J's in Epe wel tot hun tachtigste, van achter hun rollator 'doorroggelen' met de organisatie, die heeft het mis.''