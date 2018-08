Groot onderzoek naar koopgedrag in gemeente Epe

Inwoners ván en toeristen ín de gemeente Epe worden de komende tijd telefonisch, via de mail of door enquêteurs op straat gevraagd naar hun wensen en koopgedrag. Via dit koopstromenonderzoek willen Epe uitvinden waar behoefte aan bestaat in de dorpskernen.

De dorpsvernieuwing in Epe is op een haar na gevild, hetzelfde geldt voor Emst. Vaassen gaat de komende tijd op de schop voor modernisering en de aanpassing van de doorgaande routes tussen de dorpen (Hoofdweg Emst en Heerderweg tussen Epe en Heerde) zijn klaar of lopen op hun eind.

Initiatief

Een groep pandeigenaren in Epe heeft nu het initiatief genomen om een extern bureau in de arm te nemen voor een koopstromenonderzoek. Henk Veenbergen, legt namens de pandeigenaren uit waarom. ,,Het laatste feitelijke cijfermateriaal dat we in Epe hebben over consumentenzaken, stamt uit 2009. Sindsdien is er veel veranderd en het is de hoogste tijd voor actualisering van de feiten. Meten is weten. Iedereen vindt wel iets en heeft een mening, maar wat zijn nu de werkelijke wensen en eisen die consumenten en inwoners stellen aan onze centra? Dat willen we in beeld krijgen. Zodat we voor de komende tien, vijftien jaar weten welke lijnen we moeten uitzetten om up-to-date te blijven.''

Cijfers

Het onderzoek moet vooral antwoord geven over koopgedrag van de mensen, hoe de toe- en afvloeiende koopstromingen lopen, of alle branches in het winkelbestand voldoende zijn vertegenwoordigd, hoe de leegstand in Epe zich verhoudt tot landelijke cijfers, hoe de inwoners en de bezoekers van het dorp Epe de voorzieningen waarderen en wat de mensen denken van bijvoorbeeld verkeersafsluitingen en inrichting en kleurstellingen van de openbare ruimtes in de centra.

Volledig scherm Waar besteden mensen in Epe hun geld aan? Een koopstromenonderzoek moet mede daarover duidelijkheid verschaffen.

Opmerkelijk genoeg wordt niet specifiek gevraagd naar de wensen ten aanzien van winkelopenstelling op zondagen in Epe. Veenbergen: ,,De ondernemersvereniging is bezig met een enquête over koopzondagen. Daar bemoeien we ons nu niet expliciet mee. Maar, geïnterviewden kunnen dat onderwerp heel goed ter sprake brengen als zijnde iets wat ze missen of juist niet willen in Epe. Dan wordt dat zeker ook meegenomen in de analyse van de uitkomsten.''

Gezamenlijkheid

Belangrijk doel van de pandeigenaren tot dit initiatief is ook om nog meer gezamenlijkheid in Epe te generen onder detaillisten, pandeigenaren, ondernemersverenigingen, ondernemende free-riders en de gemeente Epe. ,,Iedereen heeft baat bij de uitkomsten. Daarom kloppen we voor de financiering van het onderzoek, dat ruim zestienduizend euro kost, aan al die partijen, voor een bijdrage. Als iedereen meedoet, creëert nog meer betrokkenheid en gezamenlijkheid. De gemeente heeft al de helft van het bedrag toegezegd, de Ondernemersverenigingen Epe en Vaassen betalen mee en als commissie van aanbeveling vragen wij met een sponsorbrief aan betrokkenen ook mee te doen. Uiteraard krijgen zij in ruil daarvoor de uitkomsten te zien en kunnen zij meepraten over de toekomstige acties.''