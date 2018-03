Groots onthaal voor 'Zilveren' Linda van Impelen

Een unieke blijk van waardering voor deze sportvrouw. ,,Dit is pas de tweede keer dat iemand deze onderscheiding krijgt. Je hebt dan ook een bijzondere prestatie neergezet", benadrukte de burgemeester het speciale moment. Wethouder Robert Scholten sprak daarvoor al met een diepe buiging zijn respect uit voor Van Impelen, waarna hij haar een grote bos bloemen overhandigde.

Spandoeken

De grote spandoeken bij binnenkomst van het dorp Emst waren niet te missen. Zilver met een gouden randje! Het eerbetoon aan zitskiester Linda van Impelen kwam recht uit het hart van haar plaatsgenoten. Vlaggen wapperen op het erf en de meeste dorpsgenoten hadden zich met oranje accenten versierd.

Muziekvereniging Prins Bernard verhoogde de feestelijke sfeer aan de Stroeteweg in Emst met vrolijke nummers. Buurman Van Manen sprak ook zijn waardering uit voor de prestaties van Linda van Impelen: ,,Wij als Stroetenaren zijn enorm trots op je. Je bent altijd optimistisch en vol levenslust."

Ook haar schoonfamilie Alferink had een verrassing in petto. De sportster mocht een bordje onthullen met daarop 'Linda van Impelen erf'. Dat blijft niet lang in Emst, want Linda van Impelen staat op het punt om te verhuizen naar Diepenveen.

Blij

Linda van Impelen nam alle huldeblijken met een grote lach in ontvangst. ,,Echt super bedankt. Het is onvoorstelbaar dat zovelen de afgelopen weken hebben meegeleefd. Deze thuiskomst is echt geweldig. Wanneer wordt je zo ontvangen? Nooit toch", zegt Van Impelen dankbaar. ,,Ik vermoedde wel een beetje dat er iets ging gebeuren, maar zo uitgebreid had ik niet verwacht."

Een korte terugblik op de Paralympische Spelen in Pyeongchang. "Dat was echt een rollercoaster. Na de mindere resultaten op de Super G en de supercombinatie ben ik vol gegaan voor mijn favoriete onderdeel. De reuzenslalom vind ik het leukst, waarschijnlijk ook omdat ik daar het beste in ben", kijkt Van Impelen terug. Met de zilveren medaille als fraaie bekroning. ,,Komend jaar blijf ik in ieder geval nog skiën, daarna kijk ik wel verder. Maar de komende weken eerst alles inpakken en verhuizen."

Het huldigingsfeest werd georganiseerd door haar buurtgenoten Gerard van Leeuwen en Herman de Weerd.