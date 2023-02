Grootschalige fraude met auto’s op de Veluwe: vader en zoon pikken straf niet

Eerst FI­OD-in­val, nu failliet. Einde voor autobe­drijf Santing Europe Cars in Vaassen

Santing Europe Cars in Vaassen is failliet. Het bedrijf kwam in 2018 in opspraak wegens vermeende btw-fraude met auto’s. De zaak tegen Santing werd vorig jaar wegens gebrek aan bewijs geseponeerd, maar directeur Job Santing klaagde dat zijn bedrijf hierdoor wel was beschadigd.