Grote brand gaat ditmaal nipt aan deur van geplaagde ondernemer uit Vaassen voorbij

Rector Ron Dorreboom van RSG in Epe na bommelding: ‘Better safe than sorry’

18 december Je verwacht het niet, maar het gebeurde wel: een bommelding op de middelbare school RSG in de rustieke Veluwse gemeente Epe. De schoolleiding nam maandag het zekere voor het onzekere en ging over tot ontruiming. ,,Better safe than sorry’’, zegt rector Ron Dorreboom een dag later.