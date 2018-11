Grote verbouwing bij huis in Emst is niet voor seksclub: ‘Mensen lullen wat af hè’

Eén seksclub toegestaan in Epe

In de gemeente Epe is de aanwezigheid van één seksclub toegestaan. Momenteel zijn er geen aanvragen voor een seksinrichting bekend bij de gemeente.



De eerste eis die wordt gesteld aan een aanvraag voor een seksclub in Epe is of het bestemmingsplan het toelaat. In het Prostitutiebeleid 2000+ van de gemeente, staat dat er één seksinrichting in de gemeente, in het centrum van Epe, mag zijn. Op het perceel Vaassenseweg 57 in Emst mag sowieso geen seksclub komen, omdat daarop de bestemming wonen rust.



In het bestemmingsplan centrum Epe is de regel opgenomen dat B en W de bestemming van gronden en bouwwerken mogen wijzigen voor een seksinrichting. Daarbij gelden wel enkele voorwaarden, zoals onder meer dat de gronden geen onderdeel mogen zijn van het kernwinkelgebied, er moet minstens een afstand van dertig meter zijn tot gebouwen met een openbare functie en/of maatschappelijke bestemming en er mogen geen negatieve effecten zijn of dreigen voor het woon- en leefklimaat.