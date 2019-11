Grote vertraging rond Zwolle door ongelukken op A28 en A50 en aanrijding op het spoor

Winterter­ras­sen moeten ook in donkere maanden voor levendig­heid zorgen in de Vesting van Elburg

19 november De gemeente Elburg is er veel aan gelegen om haar historische binnenstad levendig te houden. Vooral in de winter is het in de monumentale Vesting rustiger dan menigeen lief is. Daar moet nu verandering in komen door tijdens de wintermaanden terrassen toe te staan, ook al hebben de bedrijven daar geen vergunning voor.