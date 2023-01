Gruwelijke marteling in Vaassen: man moet urine drinken en wordt overgoten met kaarsvet

Onderwereldoorlog Grote politie­macht valt woning binnen na schietpar­tij Apeldoorn: 54-jarige man opgepakt

Een grote politiemacht is eergisteren een woning binnengevallen aan het Holtrichtersveld in Apeldoorn, waar twee weken geleden een schietpartij plaatsvond. Dat bevestigt de politie na vragen van de Stentor. Een 54-jarige man is aangehouden.

22 oktober