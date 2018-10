Handbalsters CVO in landelijke bekerstrijd

Hoe komt CVO in de landelijke bekerstrijd terecht?

,,Ik ben in april bij de vereniging gekomen. Na de gewone competitie staan er districtsbekerwedstrijden op het programma. Hieraan meedoen vind ik een ideale oefencampagne. Voordat ik bij CVO als trainer begon, heb ik diverse gesprekken gevoerd en natuurlijk heb ik het team enkele keren zien spelen. Er was direct een klik. De strijd om de districtsbeker ging verrassend goed. We wonnen de beker door in de laatste wedstrijd een eersteklasser te verslaan. Daarom doen we nu ook mee aan de landelijke bekerstrijd.''

Direct een tegenstander van formaat. Bijzonder?

,,Je weet dat je in de landelijke bekerstrijd tegenstanders treft die veel hoger spelen. Dan heb ik dat liever in de eerste wedstrijd. Het wordt in elk geval een leerzame ervaring. Wij hebben het thuisvoordeel. De topteams spelen allemaal met hars op de handen voor een betere grip op de bal. Doen wij niet, dus mag Kwiek dat ook niet.''

Hebben jullie een speciale voorbereiding op het duel?

,,Juist niet. We moeten gewoon ons eigen ding doen. CVO is een aanvallend ingestelde ploeg. We houden graag snelheid in het spel.''

Met welke verwachtingen gaan jullie de wedstrijd aan?

,,We hebben niets te verliezen. Kwiek speelt vier klassen hoger. Zij spelen in de eerste divisie, wij in de tweede klasse. Ik heb niet de illusie dat we ze met twintig punten verschil wegspelen. Maar ik heb veel vertrouwen in mijn team. Bovendien spelen we thuis en ik verwacht veel supporters. Dat is ook het mooie van CVO, bij de finale om de districtsbeker waren er enkele honderden supporters voor ons.''

Wat is de kracht van CVO?

,,We hebben een jong team. De speelsters zijn vriendinnen van elkaar. Gaan ook buiten de trainingen en wedstrijden veel met elkaar om. We proberen altijd het hoogst haalbare te bereiken. Waar die lat ligt, is natuurlijk afwachten. Het team heeft alles in zich om zeker stappen omhoog te maken.''