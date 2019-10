Handjeklap op Koefeest Oene, maar van echte veehandel is al lang geen sprake meer

Wijkvereni­ging Vaassen wacht al bijna dertig jaar op vaste stek: ‘tijd dat gemeente belofte inlost’

9:00 Al bijna dertig jaar wacht wijkvereniging Oosterhof in Vaassen op een nieuw, permanent onderkomen. In 1992 is daar 340.000 gulden voor vrijgemaakt door de gemeente Epe, maar dat geld is uiteindelijk besteed aan andere projecten. Het verenigingsbestuur is het wachten zat en vindt het hoog tijd dat het gemeentebestuur zijn belofte inlost.