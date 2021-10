Haperend SV Vaassen verliest derby van smaakmaker KCVO

video Veluwe is dé hotspot, maar hoeveel wolven leven er nu echt in Nederland? (en hoeveel komen er nog bij?)

9 oktober In Salland is vorige week een wolf gezien. Uit de Kop van Overijssel komen meldingen van doodgebeten schapen. Ondertussen komen er op de Veluwe steeds meer wolven bij. Het beest rukt op. Hoeveel zijn er eigenlijk van in Nederland? En hoeveel komen er nog bij? Ecoloog Hugh Jansman spreekt van een unieke situatie: ,,Nooit eerder vestigde de wolf zich in een land met zo’n hoge mens- en veedichtheid.’’