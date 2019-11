Hard bewijs over drugsdealen in Epe ontbreekt

Agenten en boa's hebben niet met eigen ogen gezien dat drugs wordt gedeald in die omgeving. In de laatste drie jaar kwamen uit de buurt geen klachten of drugsgebruik en de handel in drugs. Dat antwoordt het college van burgemeesters en wethouders op vragen van de VVD. De partij wilde weten of het gemeentebestuur weet van ‘frequent dealen’ in die omgeving.