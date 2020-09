Harrie kent het gemeentehuis van Epe als zijn broekzak en leidt de miljoenen kostende verbouwing

Update En wéér is het raak: derde autobrand in Epe in anderhalve week tijd

29 augustus Opnieuw is er in ‘autobrandplaats’ Epe een auto in brand gestoken. Ditmaal was het raak op een parkeerplaats bij de Pastoor Somstraat in het centrum. Brandstichting is niet uit te sluiten, aangezien ook deze brand lijkt te zijn begonnen bij de linkervoorband.