Hartenkreet van familie omgekomen Loes uit Epe: ‘We zijn heel erg onder de indruk van heel veel mensen’

‘Al weer 20 dagen geleden dat Loes vermist raakte. Toen onwerkelijk, en nu nog steeds. Meer dan het over ons heen laten komen kunnen we nog niet en hoe het verder gaat zullen we zien. “komt wel goed” waarschijnlijk,’ begint de familie het uitgebreide dankwoord. Vervolgens worden tal van vrienden, bekenden en andere betrokkenen bij de vermissing en uitvaart bedankt voor hun medeleven en goede zorgen.

WNF

Tijdens de uitvaart vond er collecte plaats voor het KWF, een goed doel dat Loes steunde. Die collecte bracht € 2.788,94 op. ‘Hier kunnen weer een aantal dieren van gered worden, dank jullie wel allemaal! Hopelijk is het niet het laatste dat namens Loes gedaan wordt in deze wereld. Als ik hoor hoe positief en verbindend ze bij iedereen is geweest, hoop ik dat iedereen hier een klein deel van vasthoudt en uitdraagt. Zo wordt ze nooit vergeten, en wordt de wereld weer wat verdraagzamer en mooier.’

Zoektocht

De 18-jarige Loes uit Epe werd drie weken geleden vermist. Ze kwam na een feestje op vrijdagavond 5 juli in Oene niet thuis. Op zaterdag werd groot alarm geslagen voor de vermissing, nadat ze op haar werk niet kwam opdagen. Een massale zoektocht in de gemeente Epe leidde een etmaal later uiteindelijk naar het ontzielde lichaam van Loes, in een sloot langs de Middendijk in Nijbroek. Na uitgebreid politie-onderzoek kwam naar voren dat de jonge vrouw met haar elektrische fiets tegen een boom was gebotst, waarna ze in de sloot terecht kwam en verdronk.