Heeft RSG Epe te maken met een cyberaanval? Misschien, maar de examenuitslagen komen niet in gevaar

Mogelijk gaat het om een cyberaanval van buitenaf, erkent teamleider Jan Kooger van de school: ,,We weten niet zeker of het een Ddos-aanval is. Wat we wel zeker weten is dat ons netwerk bij vlagen echt vertraagd werkt. Dat is al vanaf vorige week woensdag zo. We kunnen overal bij, maar soms merken we dat het plots heel traag gaat. Na een minuut of twee hebben we dan weer een normale verbinding.’’