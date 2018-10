Heerderweg bij Epe krijgt weer kleur na opening

Het dorp Epe is weer bereikbaar vanuit het noorden; de Heerderweg (N794) is na een jaar werkzaamheden officieel open. Tevredenheid overheerst na dit ingrijpende project.

Terwijl de meeste genodigden nog met elkaar praten en genieten van een hapje of drankje, is de jongste aanwezige deze maandagmiddag al druk aan het werk. De 3-jarige Joe Conijn poot samen met zijn moeder bollen, waar volgend voorjaar narcissen uit moeten komen. Hij volgt het goede voorbeeld na de openingshandeling van gedeputeerde Conny Bieze en wethouder Robert Scholten. Want nu de N794 tussen Heerde en Epe weer open is, moet de Heerderweg weer kleur krijgen.

De reconstructie van de Heerderweg is er één geweest van de lange adem. Niet alleen het wegwerk, maar zeker ook de voorbereiding heeft lang geduurd. De omwonenden verenigden zich in de vereniging Ons Mooi Epe (OME) en kregen zo de snelheid op een groot gedeelte van de weg omlaag en wisten circa 400 bomen te behouden. Tevredenheid overheerst dan ook deze middag bij de mensen van OME. ,,We zijn blij met wat we hebben bereikt”, aldus Coos Paulusma. ,,Echt een feestje is het niet, daarvoor heeft het te lang geduurd. Naar mijn mening hadden er ook nog wel bomen in de Norelbocht kunnen blijven staan, met een minder breed fietspad”, voegt Ben van der Sman toe.

Complex

Maar met veel modder wordt niet meer gegooid deze middag. Iedereen is vooral blij dat het werk erop zit en dat de mooie, groene entree ten noorden van Epe nog zichtbaar is. De fietspaden liggen nu vrij van de weg en de waterhuishouding is in de tussentijd bijvoorbeeld verbeterd. ,,Het is mooi geworden”, vindt gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland. ,,We hebben bij dit proces met heel zaken te maken gehad. Dat maakte het ingrijpend en complex. Het heeft veel geduld gevergd van alle partijen.”

Volgens de mensen van OME had het allemaal niet zo lang hoeven duren, als er eerder en sneller naar hen was geluisterd. ,,Er zijn veel meningen. Maar eindelijk is Epe weer goed bereikbaar”,aldus Paulusma. Een voordeel heeft het project wel gehad, zegt Bieze. ,,We hebben er van geleerd, want wij kijken ook terug”, zegt ze in haar toespraak. ,,Je moet de verschillende belangen die er zijn met elkaar vergelijken en die weging maken. Dat is wel duidelijk geworden. Ik kom graag nog eens terug om het fietspad te gebruiken.”