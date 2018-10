Heerderweg bij Epe vanaf 16 oktober weer open voor verkeer

Eper Paarden4Daagse krijgt evenemen­ten­lo­ca­tie cadeau

6:00 Eindelijk beschikt de Eper Paarden4Daagse over een eigen terrein. Daarmee is de toekomst van het evenement veiliggesteld. ,,Niet dat het voortbestaan in acuut gevaar verkeerde, maar het geeft wel rust", zegt Peter Kats, die deze zomer Ruud Jager is opgevolgd als organisatievoorzitter.