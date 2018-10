Heerderweg bij Epe vandaag al open

Bejaarde uit Vaassen krijgt taakstraf voor mishande­ling met wijnglas

11 oktober De 79-jarige August de T. uit Vaassen is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en het betalen van 1800 euro aan schadevergoeding. De man stak iemand met een wijnglas in het gezicht op 12 oktober vorig jaar in dorpscentrum De Wieken. Die liep daarbij blijvende littekens op.