Hek om natuur in Vaassen te beschermen wekt woede bij omwonenden: ‘Deze man kent de geschiedenis niet’

LEZERSREACTIE ‘Wie zijn hier de vandalen?’

15:57 ‘Wielerclubs schrikken van vandalen op mtb-parcours’, staat in de Stentor van 13 april. De nieuwe atb-routes zijn in 2019 goedgekeurd en aangelegd door mensen die het verschil niet willen begrijpen tussen een sportterrein en een natuurgebied. Nederland is vol en er zijn een paar gebieden die we hebben aangewezen als Europees natuurgebied.