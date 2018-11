Help! Er is geen water en dus voorlopig ook geen ijs(baan)

De eerste vorst is geweest en dus steekt het schaatsvirus de kop op. Bij IJsbaan De Klaarbeek in Epe bijvoorbeeld is er niet louter sprake van fijne, verwachtingsvolle, winterkriebels. Het minstens tot 15 januari 2020 geldende onttrekkingsverbod op grondwater is daarvan de oorzaak. Gradus Vos is voorzitter De Klaarbeek. Hij is klip en klaar: ,,Als het nu gaat vriezen, kan hier niet geschaatst worden.’’ De oorzaak: de droogte van afgelopen zomer. Vos: ,,Voor onze ijsbaan lenen wij normaal gesproken water uit de naast de ijsbaan gelegen Klaarbeek. Die beek is echter helemaal drooggevallen. Bovendien heeft het waterschap Vallei en Veluwe door de droge zomer tot 15 januari een onttrekkingsverbod uitgevaardigd op grondwater en water uit beken en sprengen.’’