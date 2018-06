Herder Lammert en hond Tim sturen schapen en geiten naar Haringparty

De komst van Niesing en zijn dieren was niet geheel onlogisch, maar wel ludiek. Ludiek omdat bij restaurant De Veldhoeve in Epe niet dagelijks schapen en geiten komen aanlopen over de Dellenweg, om even later getuigen te zijn van de veiling van vele producten, waarvan een vaatje Hollandse Nieuwe uiteraard het belangrijkste item was. Niet onlogisch, omdat de Schaapskudde Epe/Heerde door de serviceclub was uitverkoren als goed doel voor de opbrengst van de veiling.