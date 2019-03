Herder Veluwse kudde lamgeslagen na weer een aanval op schapen: ‘Ze zagen er verschrikkelijk uit’

Weer is de schaapskudde van Lammert Niesing op de Renderklippen tussen Epe en Heerde aangevallen door een loslopende hond. De herder is ‘zo murw geslagen, dat hij er geen woord over kwijt wil’. Drie schapen werden afgelopen weekend gegrepen door een Duitse Herder. Ze overleefden de aanval, maar ‘zagen er verschrikkelijk uit’.

Voor het bestuur van Stichting Schaapskudde Epe-Heerde is de maat nu vol. Ze heeft zich altijd neutraal opgesteld in de discussie over losloop- of aanlijngebied, maar zou het nu toejuichen als een aanlijngebod in de omgeving van de schaapskooi wordt ingesteld, meldt ze op haar Facebook-pagina. ,,Ter bescherming van onze schapen. In januari werd onze kudde aangevallen door honden van een uitlaatservice en nu dit. Het houdt een keer op.’’

De Duitse herder sprong afgelopen weekend over het hek van de wei waar de eenjarige schapen staan en nam daar drie schapen te grazen. ,,Hij beet er één in de kop, één in de poten en één in de rug. De dieren zijn behoorlijk gewond en hebben ook mentaal een flinke deuk opgelopen. De wonden, vooral de gaten in de kop, zagen er verschrikkelijk uit. Er is politiewerk van gemaakt’’, aldus de kudde op Facebook.

,,We hebben getwijfeld of we er wéér ruchtbaarheid aan moesten geven omdat we de hoop praktisch hebben verloren dat het helpt, maar doen het toch maar, omdat we er schoon genoeg van hebben. Onze herder (Lammert Niesing, red) is zo murw geslagen door de repeterende verhalen over foute honden en weerloze schapen, dat hij er geen woord over kwijt wil. Afgelopen jaren heeft hij aan de lopende band aandacht gevraagd voor het probleem en via allerlei media een beroep op de mensen gedaan om rekening te houden met de kudde, maar helaas zonder resultaat.’’