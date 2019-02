Herinrichting ‘spookstraat’ Epe klaar voor jubileum

De plannen voor de herinrichting van de Oude Wisselseweg krijgen vorm. De verwachting is dat de werkzaamheden dit najaar van start gaan. Ruim op tijd voor 17 april 2020; de datum waarop het 75 jaar geleden is dat Epe is bevrijd.

Het definitieve inrichtingsplan voor de Oude Wisselseweg in Epe is bijna gereed. Naar verwachting worden de plannen volgend maand gepresenteerd aan de bewoners en kunnen de werkzaamheden later dit starten. ,,Het zou heel mooi zijn als de opening samen kan vallen met 17 april 2020, de dag waarop Epe 75 jaar is bevrijd”, zegt buurtbewoners en lid van de klankbordgroep, Henk Scholten.

De straat ziet er nu al ruim een jaar leeg en kaal uit. Oorzaak is de storm van 18 januari 2018. In de middag vallen vijf bomen en wordt besloten alle andere zilveresdoorns ook gelijk te kappen, om gevaar voor de omgeving te voorkomen. Ruim 50 exemplaren leggen daardoor het loodje en de weg verandert in een spookstraat.

Al snel daarna komt er klankbordgroep met bewoners en ambtenaren van de gemeente. De eerste plannen voor de Oude Wisselseweg zijn uiteindelijk eind november vorig jaar gepresenteerd. Volgens de gemeente, bevestigt door Scholten, is het merendeel van de buurt positief over het plan. Scholten: ,,Op details is er nog wat kritiek. Dan gaat het bijvoorbeeld om de locaties van de parkeerplaatsen. We komen 20 februari weer bij elkaar.”

Maple Leaf

Nieuwe bomen komen er ook. ,,Vanuit de buurt is al snel het verzoek gekomen om weer esdoorns te planten”, zegt Scholten. De oorzaak ligt in de geschiedenis: de vorige bomen zijn na de Tweede Wereldoorlog geplant als eerbetoon aan de Canadese bevrijders. Ze staan bekend om de Maple Leaf; het blad dat ook te vinden is op de Canadese vlag.

Het doel van zowel de gemeente als de buurtbewoners is dat de straat op 17 april 2020 weer in volle glorie is hersteld. ,,Misschien kunnen we het dan samen openen. Als bewoners, de Nieuwe Wisselse School en de gemeente. Het is natuurlijk de vraag of het lukt, maar ik hoop dat het in april 2020 klaar en netjes is.”