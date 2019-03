Herman ter Weele uit Oene mag zich meesterslager noemen: ‘Ons vak is niet sexy’

Voorst zet vraagte­kens bij klimaatam­bi­tie regio

10:10 Voor de Cleantech Regio is het al ‘een heel behoorlijke opgave’ om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990, zegt Voorster wethouder Arjen Lagerweij. De regio, waartoe de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen en Heerde behoren, is nog ambitieuzer: zij gaat voor een CO2-reductie van 55 procent.