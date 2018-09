Het creatieve brein van Max Messie

'Kunstenmaker' Max Messie is deze keer aan de beurt om zijn werk te laten zien op de jaarlijkse expositie in het Kulturhus in Oene. Zijn liefde voor de scheepvaart valt meteen op voor wie een bezoekje brengt aan zijn atelier.

Wat begon als een grap in Bulgarije bleek uiteindelijk een schot in de roos te zijn. 'Vakleerkracht metaal' Max Messie uit Oene tekende en schilderde daar dat de stukken ervan af vlogen en hield niet meer op. Zelfs boomstronken, grillige stammetjes en oude troep maakten daarna deel uit van zijn werk, dat vanaf komende vrijdag te zien zal zijn in het Kulturhus van Oene.

Wie nog nooit gevaren heeft, weet niet hoe een zeeman leeft. Ga dus eens op bezoek bij Max Messie (61) in Oene en zie hoe een zeeman leeft. Voor de onbevaren gast betekent het misschien een cultuurschok, maar voor de zeeman is het één en al herkenning. Van de gebroken gaffels, oude zeilen en halve scheepsrompen in zijn romneyloods tot de onbevreesde blik van de oud-zeeman die zich graag als een van de kunstenmakers van Oene ziet. Kunst met een kleine k als uitingsvorm om zijn gevoel weer te geven in wat dan ook maar. In de vormeloze stronk van een perenboom of in een gevorkte tak die op het kruis nog met schors is bedekt alsof het een onderbroek is.

Messie maakte steeds meer van die 'gebroekte stokken', totdat zijn kunstenmakersoog viel op iets anders dat aan zijn collectie niet mocht ontbreken. Een plaat van de snelste theeklipper ooit, de Cutty Sark, die hem inspireerde tot zijn favoriete schilderij van de voorsteven van een windjammer die een zware zee trotseert. Dat schilderij, gemaakt van verfrestjes, is meteen zijn handelsmerk. Messie: ,,Zeilen op de wind van vandaag, om het even of het voor de wind, aan de wind of met tegenwind is. We leven in het heden en dat probeer ik met wat ik maak ook te laten zien.''

Hersenen

Hij doet een greep tussen stukjes boomstronk die op het eerste gezicht het best in de open haard kunnen opbranden, maar die voor hem uniek zijn. ,,Kijk, dit zijn toch net de vleugels van een grote vogel die hoog in de lucht zweeft en dan dit...'' Hij pakt een vormeloze klomp hout die hij heeft gelakt. ,,Dit zijn toch de hersenen van een koe?''

Oene is niet alleen een agrarisch dorpje aan de rand van de IJssel, het is ook de ontmoetingsplaats van zo'n 35 'Visioenen'. Mensen uit Oene en de directe omgeving die het leuk vinden om anderen hun kunstuitingen te tonen. Messie en drie Oenenaren vormen de kerngroep die de exposities elk jaar organiseert. Dit jaar is het zijn beurt en het zal hem moeite kosten om te kiezen uit de collectie 'Messiekunst' in zijn romneyloods. Zijn leermeester Arend Steunenberg uit Wenum-Wiesel, met wie hij in het Bulgaarse stadje Bourgas de eerste schreden op het kunstenaarspad zette, zal de expositie vrijdag om 20.00 uur openen.