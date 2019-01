Het regent jubilea bij Nieuwjaarsconcert in Epe

De matineevoorstelling wordt voor de vijfde keer gehouden, de talentenjacht is voor de tiende keer aan de orde. Het Nieuwjaarsconcert zelf begint aan de twintigste uitgave en tenslotte viert de ‘vaste speler’, het Haydn Jeugd Strijkorkest, zijn dertigste verjaardag. Het is groot feest in Epe, op 18 en 19 januari.

Het Nieuwjaarsconcert, een initiatief van de Rotary, is niet meer weg te denken uit Epe. Al twintig jaar lang, in de Grote Kerk, die als te doen gebruikelijk sprookjesachtig wordt aangekleed door bloemenkunstenaar Sjacco Gerritsen van Fleur Inn. Toegankelijk voor iedereen die bereid is voor een ticket vijftig euro te betalen. Geld waarvan het overgrote deel ten goede valt aan goede doelen.

Bank

Waar in andere jaren altijd gekozen werd voor één nationaal goed doel én één plaatselijke goed doel, wordt dit jubileumjaar de gehele opbrengst besteed aan de lokale gemeenschap in Epe. Het is tenslotte niet voor niets een jubileumeditie van het concert. Marcel Langevoort, namens de Rotary: ,,Het ene deel is bestemd voor een bank op het openbare horecaplein op de Markt in Epe. Iets kleiner, maar natuurlijk iets mooier en nog duurzamer dan de lange bank op het Marktplein, maar wel net zoiets inderdaad.’’

,,Het andere deel gaan we gebruiken om aan het eind van dit jaar kerstpakketten te kopen voor de minderbedeelden in de gemeente Epe. Via de Stichting Leergeld weten we dat er zeker driehonderd mensen en of gezinnen onder het bestedingsminimum leven.’’ Ter verduidelijking: jaarlijks schommelt de opbrengst van het Nieuwjaarsconcert rond een bedrag van pakweg 15.000 euro.

Strijkorkest

Net als in alle andere edities is het Haydn Jeugd Strijkorkest uit Groningen de muzikale trekpleister. Het jarige orkest - het bestaat dit jaar dertig jaar - staat sinds 2005 onder leiding van dirigent en artistiek leider Jan-Ype Nota. De leden van het orkest zijn talentvolle muzikanten in de leeftijd van 9 en 19 jaar oud. Het orkest is samengesteld uit violen, altviolen, celli en contrabassen; strijkers dus.

Langevoort: ,,Ze komen elk jaar graag naar Epe. Van de dirigent hebben we begrepen dat de muzikanten dit het leukste concert vinden om te doen. Waarom? Omdat het zo'n feestelijke ambiance is. Ze worden bovendien door onze organisatie compleet in de watten gelegd met hapjes, snoepjes, broodjes, soepjes en yoghurtjes. Vinden die kinderen geweldig.’’

Volledig scherm © Hans van de Vlekkert

Side-events

De zogenoemde side-events voorafgaand aan het Nieuwjaarsconcert zijn dit keer eveneens jubileumuitgaven. Voor de tiende keer in de geschiedenis wordt op de vrijdagavond de talentenjacht You’ve got Talent Epe gehouden. Georganiseerd door damesserviceclub Inner Wheel. Tatjana Bieze: ,,Het is ontstaan omdat we het zo zonde vonden dat de prachtige aankleding van de kerk maar voor één avondje diende. Daarna werden alle creaties van Sjacco Gerritsen weer weggehaald. Daarom bedachten we om ook voor de vrijdagavond iets te organiseren. Het werd You've got Talent Epe.’’

Ook dat was een schot in de roos. In Epe bleek volop muzikaal talent dat zich wilde meten met elkaar, voor de ogen van een jury. Dat enkele van de grotere talenten kans maakten om een dag later mee te spelen in het Nieuwjaarsconcert, was voor de artiesten bovendien een extra mooie stimulans. ,,We hebben grote talenten voorbij zien komen in de loop der jaren. Iemand als Anne Wielink uit Vaassen stond ook bij ons op het podium. Zij is inmiddels doorgebroken in de musicalwereld.’’

Omdat ook You've got Talent een verjaardag viert, mogen aan de talentenjacht dit jaar eerdere deelnemers opnieuw meedoen. Bieze: ,,Het wordt daardoor tevens een feestje der herkenning.’’

Matinee

Het tweede side-event is de matinee-voorstelling op zaterdagmiddag. Speciaal in het leven geroepen om minderbedeelden of minder-valide mensen ook eens op een klassiek concert te trakteren. Iets waar zij anders niet zo snel naartoe (kunnen) gaan. Ook deze doelgroep wordt door de twee organiserende serviceclubs in de watten gelegd. Bieze: ,,De gasten worden opgehaald en weer thuisgebracht, krijgen een bonbonnetje en hebben de dag van hun leven.’’ Langevoort vult aan: ,,Het is echt onvoorstelbaar om te zien hoe blij we die mensen maken en hoe dankbaar zij zijn. Ze nemen soms cadeautjes mee voor de muzikanten of de dirigent, schrijven naderhand prachtige bedankjes, klappen en bewegen zó enthousiast mee, ook al is bewegen soms moeilijk voor hen. We doen die gasten daarmee echt een plezier.’’

Latijn

Of er ooit nog meer side-events - een koffieconcert op de zondag bijvoorbeeld - aan het Nieuwjaarsconcert worden toegevoegd, is de vraag. Bieze: ,,Vooralsnog niet. We hebben er weleens over gedacht, maar het is er niet van gekomen. Vergis je ook niet, na de vrijdag en de zaterdag zijn wij als organisatoren en vrijwilligers helemaal aan het eind van ons Latijn. Het zijn drukke dagen, hard werken voor iedereen om alles rond te krijgen.’’