Het regent ook in Epe lintjes: vijf onderscheidingen aan de voordeur uitgereikt

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan van Mossel uit Epe Jan van Mossel is sinds 1994 een zeer actief vrijwilliger binnen de kerkelijke gemeenschap, voornamelijk binnen de Hervormde Gemeente Goede Herderkerk in Epe. Zijn kennis van kerkelijke zaken, ervaring en bestuurlijke kwaliteiten hebben ertoe geleid dat hij daarnaast vanaf 2000 een groot aantal functies in de lokale, regionale en landelijke ambtelijke vergaderingen en commissies van de Protestantse Kerk heeft mogen vervullen. Daarnaast heeft hij nog zitting in de Raad van Advies van Yarden Uitvaartorganisatie en is hij vrijwilliger bij de Stichting Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Haverkort uit Epe Jan Haverkort verricht sinds de jaren zeventig vrijwilligerswerk, maar is in de gemeente Epe actief sinds 1998. Toen trad hij toe tot Rotary Club Epe en hier heeft hij meerdere functies bekleed en zich bezig gehouden met veel projecten met uitstraling naar de lokale, regionale en zelfs internationale gemeenschap. Haverkort was ook initiator en organisator van het Nieuwjaarsconcert Epe. Sinds 2019 is de Epnaar bestuurslid bij de Energie Coöperatie Epe.

Ben Jonker uit Epe Ben Jonker is in de jaren 80 begonnen met vrijwilligerswerk bij de Wilhelminavereniging; ruim 10 jaar heeft hij de functie van voorzitter bekleed met als hoogtepunt 50 jaar bevrijding in 1995. Daarnaast is Jonker oprichter van de Veluwse Midwienterhoornblazers in 1998 en in 2013 is mede op zijn initiatief de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen opgericht. Daarnaast heeft Ben Jonker zich met hart en ziel ingezet voor de realisatie van het monument voor de familie van Essen, een familie die in de Tweede Wereldoorlog veel risicovol verzetswerk heeft verricht.

Henk van Essen uit Epe Henk van Essen is sinds 1989 lid van Volkstuinvereniging Het Hoge Land; in 1990 is hij toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid en eerste aanspreekpunt voor de leden. Hij kan wel bestempeld worden als ‘onzichtbare’ vrijwilliger; dagelijks aanwezig met een helpende hand voor iedereen, maar toch ook met een wakend oog. Hij spendeert gemiddeld 20 tot 25 uur per week bij de volkstuinvereniging.

Henk Remmerts uit Epe Henk Remmerts verricht vrijwilligerswerk voor Volkstuinvereniging Het Hoge Land. Als secretaris/penningmeester is hij al 20 jaar actief bij deze vereniging. Hij heeft de financiële administratie geheel geautomatiseerd; bewaakt de begroting en de verschillende geldstromen van diverse fondsen. Als secretaris zorg hij voor de correspondentie naar leden en is hij verantwoordelijk voor het archief. Ook heeft Remmerts een grote bijdrage geleverd als penningmeester van Antennevereniging De Burgerenk, een antennevereniging die nog steeds bestaat.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.