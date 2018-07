Het spookt niet meer in Epe

Halloween in Epe werd vijf jaar geleden voor het eerst door bedenkster Sharon Sabandar gehouden. Vervolgens keerde het 'spookfeest' nog vier jaar lang in oktober steeds terug op de agenda. Jaarlijks werd het spektakel ook alsmaar groter en professioneler. Sabandar: ,,Het vergde steeds meer voorbereidingstijd. Mede door mijn drukke werkzaamheden voor mijn eigen bedrijf De Schminkerie, heb ik besloten ermee te stoppen. Een groepje vaste medewerkers heeft nog geprobeerd door te gaan voor dit jaar, maar dat is niet gelukt. Heel jammer, dat zeker. Maar we kijken terug op een mooi evenement dat vijf jaar voor veel mensen voor veel plezier en vertier heeft gezorgd.''