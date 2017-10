HidemyBell zorgt voor meer veiligheid en poetst imago wielrenners op

Chris Froome rijdt er mee, Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam is ambassadeur, ook aan Puck Moonen deelde hij al zijn product uit en oud-prof Gert Jakobs zweert er bij. Mathijs Wagenaar bedacht twee jaar geleden een oplossing voor de sportfietser die niet teveel toeters en bellen aan zijn fiets wil, maar wel aan medeweggebruikers wil waarschuwen dat hij er aankomt. De HidemyBell, een fietsbel die volledig is geïntegreerd in de houder voor een kleine fietscomputer. Daar rijden de meeste sportfietsers toch al mee tijdens hun trainingsritten.

Testen

Wagenaar, zelf fervent fietser, werkte de afgelopen zeven jaar voor het blad Fietsmagazine, dat als consumentenbond wordt gezien door de fietsliefhebber in de Benelux. Bij het blad was hij technisch redacteur en mocht hij veel testen doen met technische noviteiten. De Epenaar volgde zelf een opleiding tot industrieel productontwerper, die onderzoek doet naar de markt, kijkt waar vraag naar is en producten modelleert. Onder meer door 3D-tekeningen. ,,Ik zag als redacteur heel veel nieuwe producten voorbij komen, maar had zelf ook veel ideeën. Met het idee voor deze bel bijvoorbeeld liep ik al heel lang rond. Dat heb ik lang voor me gehouden omdat ik het niet weg wilde geven.’’

Volledig scherm Epenaar Mathijs Wagenaar bedacht Hidemybell een fietsbel voor sportfietsers. © Walter Van Zoeren

Want sportfietsers zijn sporters die veel waarde hechten aan uitstraling van hun fiets. ,,Die moet strak zijn, aerodynamisch. Oké, een fietscomputertje moet kunnen, omdat die veel data opslaat waar je iets mee kunt. Of waar je mee kunt navigeren. Maar iets simpels als een bel, nee, die zet je toch niet je fiets….’’

Grote behoefte

De behoefte aan een bel is alleen wel groot. Al was het voor de veiligheid, want de afgelopen jaren regende het voorbeelden van ongelukken op fietspaden en irritaties bij medeweggebruikers over voorbij zoevende wielrenners. Dus bedacht hij een bel die compleet wegvalt in een houder waarop een fietscomputer wordt geplaatst. De bel is nauwelijks zichtbaar. ,,Niet pontificaal op het stuur, maar een beetje verstopt. Wel goed te gebruiken. En duidelijk hoorbaar, van grote afstand. En op de houder kun je nog meer producten monteren als een GoPro of lamp.’’