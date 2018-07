Hittegolf geschenk voor Vaassens binnenbad

Wat Ali Vos betreft blijft het nog een hele poos bloedheet. Want met het stijgen van de temperaturen lopen ook de bezoekersaantallen op, weet de manager van Vaassens zwem- en sportcentrum De Koekoek. ,,Het beste weer voor ons is òf heel slecht òf loeiheet. Als het een van deze twee is, dan hebben wij wat mij betreft een hele goede zomer.’’

Vorige zomer moest Vos flink creatief zijn om publiek te trekken. Ze liet zelfs een pendelbus van Heerde via Epe langs campings rijden om gasten naar haar bad te brengen. Zonder succes overigens. Vos: ,,De campings waren heel enthousiast, maar hun bezoekers lieten het afweten. Iedereen praatte er over, maar er kwam niemand mee. Ik denk dat ik te vroeg was met dit plan. De tijd was nog niet rijp. Ik denk echt dat het kan werken. Laatst hadden we hier een BSO. Brachten de kinderen met een tractor met een huifkar er achter. Ik bedoel maar…’’

Kortingsactie

De eerste week van de zomervakantie kwam De Koekoek ook nu niet echt lekker uit de startblokken. Vos: ,,Het was mooi weer, nog niet zo erg heet. Iedereen ging om pad. Om klanten te trekken bedachten we een kortingsactie. Iedereen die deze zomer tussen 11 en 12 uur komt, betaalt geen 4,75 (volwassene, red.) maar 2,50 euro per persoon. En dat hielp.’’

Maar daarna werd het al snel warmer en warmer. En dat begonnen ze in Vaassen te merken. ,,Je had hier vorige week moeten kijken. Dagen met wel vierhonderd zwemmers in het bad. Eén zee van kinderen met zwembandjes. Schitterend. Toen merkten we echt dat mensen wel willen zwemmen, maar dan toch liever binnen en niet in de brandende zon.’’ Ter indicatie: telde De Koekoek de eerste twee weken van de zomervakantie van 2017 2700 gasten, in de eerste twee weken van dit jaar zijn dat er 3500.

Spraypark

Vos merkt dat ze met het Spraypark op het buitenterrein prima aanvullend watervertier heeft. Want er wordt in combinatie met het binnenbad goed gebruik van gemaakt. Zoals door de familie Jansen uit Meppel. Van een afstandje in de schaduw kijkt Marjan toe hoe haar man Joost plezier maakt met hun dochters Marieke van 3,5 jaar en Bregje van 2. Vanwege een tegenvallende camping in de Duitse Harz zijn ze teruggekeerd naar Nederland, waar ze uit eindelijk op De Helfterkamp in Vaassen terecht zijn gekomen. Het bevalt het gezin uitstekend op de Veluwen. Marjan: ,,Prachtige camping met een zeer behulpzame eigenaar. En dan zit fijne zwembad vlakbij, met een kortingsactie. Helemaal top voor een vakantie met onze meisjes.’’