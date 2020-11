Hoe dit primitieve Veluwse vakantiepark duizenden harten veroverde: ‘Alles moest zo goedkoop mogelijk’

Verscholen in het groen aan de rand van de Eper buurtschap Wissel ligt Remboe Village. Alleen in naam herinnert dit bungalowpark nog aan zijn illustere voorloper, die precies twintig jaar heeft bestaan. Toch veroverde de Remboe in die korte tijd een speciale plek in de harten van velen. In heel Nederland. Want de Remboe was méér dan vakantie. De Remboe was één grote familie, met wel 23.000 aftakkingen.