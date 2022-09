Hoe kwam die zeldzame nevelpanter nou toch in Emst terecht?

Stichting Geluidshin­der: ‘Verlaag geluids­norm festival ieder jaar een beetje’

Verlaag de geluidsnorm op festivals ieder jaar een klein beetje, zodat het publiek kan wennen. Die oproep doet de directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), Erik Roelofsen uit Heerde, in reactie op het nieuws dat meer en meer mensen gehoorschade oplopen. ,,Met verlaging sla je twee vliegen in één klap, want ook de omgeving heeft minder last.”

31 augustus