Hondje op avontuur in Epe, politie zoekt baasje

'Hennephuur­der' kan fluiten naar woning

7 september Hennepkwekerijen op zolderkamertjes. Op de Noord-Veluwe vorige week weer twee in de gemeente Epe en één in Elburg. En een pand in Epe ging op slot als drugspand. Voor wooncorporatie Triada was het reden om de 'regels' voor huurders weer eens in de herinnering te roepen.