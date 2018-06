Hoogste rechter maakt gehakt van verhuurplicht recreatiewoningen Epe

In een definitieve uitspraak over het bestemmingsplan Buitengebied Epe stelt de Raad van State een groot aantal eigenaren van recreatiewoningen in het gelijk. De gemeente Epe was te ver doorgeschoten in haar drang om (semi)permanente bewoning van recreatiewoningen uit bannen.

Zo heeft de Raad korte metten gemaakt met de eis van Epe om tweede woningen op De Vliegden en Eper Sprengen bedrijfsmatig te gaan exploiteren. De weerstand onder de eigenaren daarover was torenhoog. Als de Raad akkoord was gegaan hadden de eigenaren twee derde van het jaar hun woning aan derden moeten verhuren. En dan wel op de mooie dagen als de eigenaren er zelf in willen zitten.

Rabbit Hill

De Raad van State volgt de gemeente Epe in deze niet. Volgens het hoogste bestuursrechtscollege is de situatie op De Vliegden en Eper Sprengen vergelijkbaar met die op recreatiepark Rabbit Hill. Daar worden de recreatiewoningen ook al sinds de jaren negentig als tweede woning gebruikt. Nog in 2008 stelde Raad in een uitspraak vast dat op Rabbit Hill tweede woningen staan die niet bedrijfsmatig geëxploiteerd hoeven te worden. De Raad van State vindt het dan ook onbegrijpelijk waarom De Vliegden en Eper Sprengen niet hetzelfde wordt behandeld als Rabbit Hill. Dat zal de gemeente alsnog moeten doen. Epe krijgt een half jaar om de fouten in het bestemmingsplan te herstellen.

Andere oplossing

Dat geldt ook voor een aantal andere recreatiewoningen in het gebied waar de gemeente permanente bewoning wilde uitbannen. Sommige woningen, zoals op Park Wissel, aan de Centrumweg, Ericaweg en Achterste Molenweg worden al zolang permanent bewoond dat de gemeente een andere oplossing moet verzinnen. De gemeente mag die woningen niet elk bestemmingsplan opnieuw onder het zogenaamde overgangsrecht brengen.