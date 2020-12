Horeca in Epe mag winterterras opzetten, maar wil dat niet voor één jaar doen

Het thuiswer­ken leidt tot overwerk voor de fysiothera­peut: ‘Ik zie meer mensen per week’

18 november Aan het thuiswerken komt voorlopig geen einde en daarmee lijken de lichamelijke klachten die daaraan verbonden zijn ook nog niet voorbij. En dat betekent topdrukte bij fysiotherapeuten in de regio. ‘De balans tussen werk en privé is vaker zoek, mensen werken snel nog even een extra uurtje door.’