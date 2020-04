Hospice Casa Vera eindelijk op nieuwe plek in Epe

Zorginstel­ling WZU kan paasdagen door: giften uit regio zorgen voor voldoende bescher­mings­mid­de­len

16:39 Zorginstelling WZU Veluwe kan voor even opgelucht adem halen. De zorginstelling, die de noodklok luidde over een gebrek aan beschermingsmiddelen voor het personeel, is door diverse plaatselijke en regionale leveranciers voorzien van het benodigd materiaal, met name schorten.