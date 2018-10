Hospice Casa Vera verhuist van Oene naar Epe

Hospice Casa Vera, momenteel tijdelijk gevestigd in Oene, verhuist definitief naar Epe. Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar trekt in het pand aan de Quickbornlaan 13, naast het gezondheidscentrum Willem Tell.

Met de aankoop van de Quickbornlaan 13 komt een eind aan een jarenlange zoektocht naar een nieuwe, ruimere locatie voor het hospice. In het verleden was Casa Vera gevestigd aan de Scheperstraat. Daar had het hospice één bed tot zijn beschikking. Diverse bestuurders beten vervolgens hun tanden stuk op grootscheepse nieuwbouwplannen voor een hospice met vijf bedden aan de Griseeweg in Epe.

Hoge kosten

In afwachting van de nieuwbouwplannen besloot Casa Vera te verhuizen naar een tijdelijk onderkomen aan de Eperweg in Oene. Daar kreeg het hospice de beschikking over drie bedden. Eind augustus besloot De Kruimelschaar de nieuwbouwplannen voor de Griseeweg definitief af te blazen. Met name de hoge kosten, 1,4 miljoen euro, en de ligging, te ver van de dorpskern van Epe, bleken te grote struikelblokken.

De Kruimelschaar heeft nu in korte tijd een alternatief gevonden met de aankoop van Quickbornlaan 13. Bestaande bouw, die wordt uitgebreid met een nieuw paviljoen, zodat ook hier straks ruimte is voor drie bedden. Dat aantal blijkt voldoende voor de vraag uit de markt en bovendien volstaat het aantal vrijwilligers van de stichting dan voor de stervensbegeleiding. De verwachting is dat de verhuizing van Oene naar Epe ongeveer over een jaar zijn beslag krijgt.

Gat

De kosten zijn begroot op ongeveer één miljoen euro voor zowel de aankoop als de aanbouw. De financiering daarvoor is nagenoeg rond. Er is nog een gat van honderdduizend euro, maar De Kruimelschaar heeft goede hoop en verwacht daarvoor nog een financier te vinden.