Huis in aanbouw ingestort in Emst: één gewonde

Politie moet brandweer bijstaan in Hattem, rest Noord-Veluwe beleeft rustige jaarwisse­ling

1 januari De politie moest in de nieuwjaarsnacht in Hattem in actie komen om ervoor te zorgen dat brandweerlieden hun werk konden doen. Een groep van twintig tot dertig mensen kwam intimiderend over op de hulpverleners. ,,Dit moet niet nodig zijn’’, zegt burgemeester Jan Willem Wiggers.