videoJannie Jacobs (76) staat nog te beven. Enige uren na de brand in Epe die het huis van haar buren compleet verwoestte, kan ze het allemaal nog niet bevatten. Door rook-en waterschade is haar eigen huis onbewoonbaar en het feest voor hun huwelijksjubileum, dat ze zaterdag wilden vieren, staat op losse schroeven.

Jannie en haar man Bennie (78) zijn donderdag 50 jaar getrouwd. Dat zouden ze zaterdag vieren in De Keet in Heerde. ,,Met alle neven en nichten erbij. Zien we elkaar allemaal weer eens.’’ Ze vindt steun bij kleinzoon Zeno die uit Wissel is gekomen om zijn grootouders bij te staan. Jannie berustend: ,,Dat moet dan maar een andere keer.’’ Hoewel ze zelf zwaar getroffen is, zijn haar gedachten bij haar buren: ,,Ze zijn alles kwijt. Vreselijk.’’

Saamhorigheid

De bewoners worden opgevangen door directe buren. De saamhorigheid is groot in dit stukje Klimtuin in de Eper wijk Burgerenk. Mensen kennen elkaar al jaren. Jannie en Bennie wonen al 45 jaar in het rijtje van vier dat in de nacht van maandag op dinsdag door een verwoestende brand werd getroffen. Een brand die volgens Jannie begon onder de carport van Brummel, een van de woningen in het midden.

Quote We hebben zelf ook allemaal schuurtjes. Je moet er niet aandenken dat die in de fik gaan Artine Bredewout

Bennie was nog wakker, vertelt ze. Had nog wat tv gekeken, toen hij een vreemd geknetter hoorde. En vervolgens geschreeuw bij de buren. ‘Brand! Brand!!!’ ,,Het ging allemaal zo snel, ik weet het allemaal niet meer.’’ Wat ze nog wel weet is dat burgemeester Hans van de Hoeve ’s nachts poolshoogte kwam nemen. ,,Geweldig was dat’’, zegt Jannie. ,,Hij heeft er zelfs een reis naar Brussel voor afgezegd.’’

Beven

Ze heeft pijn op de borst. Vermoedelijk van de rook. ,,En ik blijf maar beven. Ik ben er helemaal van slag van.’’ Dat is ook Annet Murk (71) die aan de andere kant in het rijtje van vier woont. Ook zij kan haar woning niet in vanwege rook- en waterschade en het onderzoek van de politie dat in de ochtend plaatsvindt. Ze wordt opgevangen door dochter Greet, die even verderop woont.

Iedereen het over de brand. Ze hebben allemaal de sirenes gehoord. Twee keer overigens die nacht. Rond 01.45 uur werd er ook al een brand gemeld aan de Slotgraskamp, even verderop. En de avond daarvoor was het raak met een schuurbrand aan de Smitskamp dat ook in de wijk ligt.

Eng idee

Moeders Artine Bredewout en Connie Boer staan bij de K. Norelschool, om de hoek aan de Vleerweg. Het houdt iedereen bezig, zeggen ze. ,,Je gaat hier echt wel bij nadenken’’, zegt Boer. Bredewout: ,,Ja, want we hebben zelf ook allemaal schuurtjes. Je moet er niet aandenken dat die in de fik gaan.’’

Quote Je moet je de kop ook niet gek laten maken, hè? Dan heb je geen leven meer Gré van de Beek

Ingrid Kamphuis en Jannet Rombout wonen respectievelijk twintig en dertig jaar in Burgerenk. Een fijne wijk, daar niet van. Maar toch zijn er de laatste tijd allerlei ‘kleine dingetjes’ die ze zorgen baren. Fietsendiefstallen bijvoorbeeld. ,,Beangstigend is dat dit zo dicht bij je huis gebeurt’’, zegt Rombout. Kamphuis: ,,Het is een heel eng idee dat de brand is aangestoken.’’ Als ze ’s avonds de hond uitlaat, ziet Kamphuis geregeld ‘raar gespuis’. ,,Van die gasten met een capuchon over hun hoofd. Ze kijken je niet eens aan.’’ Relativerend: ,,Het slaat natuurlijk nergens op, dit.’’ Rombout: ,,Maar toch. Het wordt er niet fijner op.’’