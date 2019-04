Hulp voor vrijwilligers bij digitaal verkeersexamen in Epe

Voor de leerlingen is een praktijkgedeelte van het verkeersexamen toch wel spannend. Dat blijkt maandagmorgen ook, als ruim 180 leerlingen uit de gemeente Epe zich melden voor hun proeve van bekwaamheid. Gespannen staan ze te wachten op het startsein. En of de beoordeling nou op papier komt of in de tablet: het maakt hun niets uit.

Als de leerlingen vertrekken vanaf de Lohuizerweg, zien ze bij de verschillende controleposten twee mensen staan: een vrijwilliger van de lokale VVN-afdeling met pen en papier én een ouder met een tablet. En dat is voor het eerst in Epe, want tot voorheen ging dit altijd alleen op de schriftelijke wijze.

Controlemiddel

En die wijziging heeft toch wel wat gevolgen voor de organisatie, zo legt de lokale stuurman Henk van Huffelen uit. ,,Wij hebben veel oudere vrijwilligers. Bijvoorbeeld twee van boven de 80 jaar. Dus we hebben wat betreft het digitale gedeelte het stokje teruggegeven aan de landelijke VVN. Het papier is nog wel een goed controlemiddel.’’

Van de landelijke organisatie zijn deze morgen ook twee dames aanwezig. Zij hebben de ouders als extra controleurs geregeld via de scholen. ,,Soms gebeurt het dat lokale afdelingen moeite hebben met de digitalisering. Dan springen wij bij. Beoordelen met de tablet was twee jaar geleden een pilot. En het breidt zich nu langzaam uit. Het is voor het systeem makkelijker. Bovendien kun je aan de achterkant meekijken waar de meeste fouten worden gemaakt. Daar kun je dan volgend jaar extra weer aandacht aan besteden’’, zegt projectleider Emmy Kleinsmann van de landelijke VVN.

Voordeel

Voor de leerlingen verandert er nauwelijks iets en ook voor de plaatselijke vrijwilligers is het verschil niet enorm, legt Van Huffelen uit. ,,Het is hetzelfde werk als we gedaan hebben, alleen dan zonder het administratieve gedeelte. Dat doet de landelijke tak. En dat is een voordeel voor ons. Vergis je niet; het kost ons veel tijd en inspanning om dit te organiseren.’’